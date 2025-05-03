Ученые раскрыли правду о проклятии гробницы Тутанхамона

Специалисты, изучающие историю Древнего Египта, дали разъяснения относительно загадочного проклятия, якобы преследовавшего тех, кто впервые обнаружил гробницу Тутанхамона, передает ИА «Кулик».

Случилось так, что в течение нескольких лет после вскрытия захоронения участники экспедиции один за другим скончались. Общественное мнение связывает кончину некоторых археологов с мистическими причинами.

Раскопки возглавлял британский археолог Говард Картер, который, как и другие члены группы, умер спустя время. Несмотря на легенды о проклятии, со временем возникло более рациональное объяснение смертей.

Научное сообщество склоняется к версии о «болезни спелеологов», вызванной грибками рода Aspergillus. Внутри гробницы были найдены споры этих болезнетворных микроорганизмов.

Тщательное изучение причин смерти других участников экспедиции также указывает на поражение этим грибком. В настоящее время ученые убеждены в отсутствии какого-либо проклятия.

Ранее сообщалось, что в Перу нашли гробницу женщины из высшего общества возрастом 5 тыс. лет.