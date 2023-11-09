Жителей Воронежской области предупредили о перебоях в работе связи

В Воронежской области могут наблюдаться перебои со связью, говорится в заявлении пресс-службы правительства региона, опубликованном 9 ноября.

На данный момент зафиксированы перебои в работе некоторых операторов сотовой связи, а именно – слабый прием сигнала. В правительстве сообщили, что перебои связаны с выполнением мер, направленных на повышение безопасности жителей Воронежской области.

«Операторы сотовой связи и контрольные ведомства делают все возможное, чтобы ситуация находилась под контролем и просят жителей региона с пониманием отнестись к вынужденной мере», – уточнили в правительстве области.

6 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации двух беспилотников в регионе. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Другой информации глава региона не привел.

Ранее СМИ сообщили, что массовый сбой связи и интернета произошел в Австралии. Пользователи не могли воспользоваться услугами крупного оператора около 9 часов.