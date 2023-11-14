Жителей Воскресенске приглашают проверить свое здоровье в рамках недели борьбы с диабетом

Эта неделя проходит в России под знаком борьбы с диабетом. Специально для жителей работники воскресенской поликлиники № 1 приготовили важные мероприятия

Так, например, все желающие смогли проверить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление и прослушать лекцию врача-эндокринолога об осложнениях сахарного диабета.

«На сегодняшней нашей встрече речь об осложнениях этого заболевания, которые приводят к инвалидности или даже сокращению жизни. При сахарном диабете могут развиться нефропатия, сопровождающаяся развитием хронической почечной недостаточности, ретинопатия – это поражение сосудов глаз, приводящая не только к снижению зрения, но и к слепоте, а также диабетическая стопа», – рассказала врач-эндокринолог ГБУЗ МО «Воскресенская больница» Арменуи Петросян.

Чтобы избежать таких грозных осложнений важно регулярно посещать врача и соблюдать его рекомендации, проходить диспансеризацию и обязательно своевременно сдавать необходимые анализы

На первом этаже поликлиники жители Воскресенска сдали анализы и на основании полученных результатов получили консультации врача-эндокринолога.

Врачи городского округа Воскресенск напоминают: в случаях недомогания, нельзя лечиться самостоятельно или игнорировать симптомы. Важно показаться врачу.

Обследоваться на риск возникновения диабета в муниципалитете можно совершенно бесплатно. В случае выявления факторов риска, пациент получит подробную рекомендацию по корректировке образа жизни.