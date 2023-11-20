Жители 55 населенных пунктов в Иркутской области сидят без света из-за штормового ветра

55 населенных пунктов в семи районах Иркутской области из-за обрушившегося на российский регион штормового ветра остались без электричества, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Как проинформировали в ведомстве, скорость ветра в регионе достигала 26 метров в секунду.

«Обесточены 55 населенных пунктов в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском, Братском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах Иркутской области», - следует из сообщения пресс-службы МЧС.

Ранее сообщалось, в ста населенных пунктах Красноярского края отключено электроснабжение на фоне прошедшего в регионе урагана. Аварийно-восстановительные работы проводят более 20 бригад компании «Россети Сибирь» и «Красноярской региональной энергетической компании.