Жители аварийного жилья в Павловском Посаде получили разъяснения о порядке получения жилищных сертификатов

В Павловском Посаде продолжаются консультации с владельцами квартир, проживающих в аварийном жилом фонде, в рамках реализации областной программы по переселению граждан. Заместитель главы округа, Александр Кулаков, и представители администрации проводят встречи, чтобы ответить на вопросы жителей.

4 июня во Дворце культуры «Павлово-Покровский» состоялось мероприятие, на котором собственники 146 квартир, расположенных в 25 многоквартирных домах, получили возможность узнать подробности о процедуре получения жилищного сертификата.

Всего было организовано три встречи, которые охватили приблизительно 250 человек, являющихся собственниками квартир в 40 многоквартирных домах.

Жилищный сертификат – один из способов решения жилищной проблемы для граждан, проживающих в аварийном жилье, позволяющий самостоятельно и достаточно быстро найти подходящий вариант.

Важно отметить, что при наличии нескольких аварийных квартир в собственности у одного человека, сертификат предоставляется только на одно помещение по выбору собственника. Для получения сертификата необходимо согласие всех сособственников, даже если жилое помещение находится в долевой собственности.

С помощью жилищного сертификата жители аварийных домов могут приобрести новое жилье за счет средств государства. Покупатель напрямую обращается к застройщику (юридическому лицу) для приобретения квартиры в доме, который уже введен в эксплуатацию.

Размер сертификата определяется исходя из площади изымаемого жилья и установленной стоимости квадратного метра. Прием заявок на получение сертификатов проходит с 1 июня по 1 августа.

До 1 сентября администрация округа заключает с каждым собственником соглашение о выкупе и соглашение о предоставлении сертификата.

До 1 октября собственник самостоятельно занимается поиском подходящего жилья и заключает договор купли-продажи с застройщиком, либо использует сертификат для первоначального взноса по ипотечному кредиту. Если собственник отказывается от участия в программе, не соответствует установленным критериям или не заключает договор до указанной даты, он получает денежную компенсацию в соответствии с ранее заключенным соглашением о выкупе.

В 2024 году в Павловском Посадском округе было завершено расселение 12 домов. Демонтаж двух из них уже выполнен, еще 10 домов запланированы для сноса в 2025 году.