Жители аварийных домов в Г.о. Пушкинский получили ключи от новых квартир

В рамках программы «О признании многоквартирных жилых домов аварийными, подлежащими сносу» аварийными были признаны жилые дома, расположенные по следующим адресам в городе Пушкино: улица Текстильщиков (дом No 6) и улица Октябрьская (дом No 40), а также в Красноармейске: улица Лермонтова (дома No 7 и No 11). Работая над вопросом переселения, Администрация муниципалитета приобрела жилые помещения по адресам: ул. Октябрьская, д. 49 (г. Пушкино) и ул. Краснофлотская, д. 9А (г. Красноармейск). Помещения расположены в жилых многоэтажных квартирах.

В настоящее время договоры социального найма на жилые помещения успешно оформлены. Ключи вручили жителям Г.о. Пушкинский, которые стали собственниками новых комфортабельных квартир: А. Бакулину, В. Савельевой, В. Становому, Д. Офрелю, Е. Варельевой, Н. Крючковой и Н. Николаенко.

«Поздравляю! Пусть дома всегда будет спокойно, душевно и благополучно», — поздравил новоселов глава Пушкинского Максим Красноцветов.

Переселение проходит в рамках госпрограммы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО.