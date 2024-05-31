Жители Балашихи могут бесплатно проверить здоровье в мобильном ФАПе

Жители Балашихи могут бесплатно пройти медобследование в мобильном фельдшерско-акушерском пункте Балашихинской больницы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Передвижной пункт будет открыт с одиннадцати часов утра до четырех часов дня 1 июня на площади возле ледового дворца «Арена Балашиха». Чтобы пройти медосмотр, потребуется паспорт и полис ОМС.

В мобильном ФАПе будут работать терапевт и медсестра поликлиники №1. Жители смогут сдать кровь на анализ, сделать ЭКГ, измерить давление. В случае необходимости врач даст направление к узким специалистам.

Совершеннолетним жителям в возрасте до 39 лет рекомендуется проходить диспансеризацию раз в три года. Людям старше — каждый год.