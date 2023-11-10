Жители Балашихи передали в зону СВО автомобиль «Нива»

Жители подмосковного городского округа Балашиха при поддержке депутата городского совета от партии «Единая Россия» Сергея Чуракова собрали средства на покупку автомобиля для российских военных. Машину уже отправили в зону проведения СВО.

Так, горожане из четвертого дома на улице Кожедуба балашихинского микрорайона Авиаторов совместными усилиями купили машину марки «Нива», который отправили участникам специальной военной операции, выполняющих миссии на Херсонском направлении.

Стоит отметить, что председатель совета четвертого дома Виктор Казаков лично принимал участие в отправке груза для российских солдат. В такую большую «посылку» вошел не только автомобиль отечественной марки, но и другие вещи, необходимые бойцам на передовой: маскировочные сети и нескоропортящиеся продукты питания.