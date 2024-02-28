Жители Большой Шатуры передали 16-й гуманитарный конвой для военных СВО

Общество
пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]

В зону СВО отправился очередной гуманитарный конвой, собранный жителями городского округа Шатура.

Горожане уже в 16 раз принимают участие в сборе гуманитарной помощи военным СВО, поэтому прекрасно знают, в чем нуждаются участники спецоперации, а что просто поднимет им настроение и напомнит о доме.

Волонтеры работают слаженно. Неравнодушные жители принесли необходимые предметы и вещи. Позже их упаковали, разложили по коробкам, подписав каждую, загрузили в автомобиль. Теперь водителям предстоит преодолеть большой путь. Из округа в зону СВО отправится два автомобиля.

Военным передадут продукты питания, домашнюю консервацию, приготовленную с теплом и заботой, воду, сладкие напитки, мини-маффины. Также собрано обмундирование: перчатки, шапки, балаклавы и не только. Участникам спецоперации передадут инструменты и средства личной гигиены.

Юные шатуряне также приняли участие. Они нарисовали красивые открытки, в которых поздравили бойцов с Днем Защитника Отечества. Многие написали письма с теплыми словами.

Председатель советов ветеранов г.о. Шатура Сергей Фролов обратил внимание на поддержку со стороны предпринимателей округа.

«Хочется сказать большое спасибо всем жителям городского округа Шатура, кто принимал участие, а также предпринимателям нашего городского округа. Потому что приняли все участие. Никто не остался равнодушным в данной миссии», — рассказал Сергей Фролов, председатель советов ветеранов г.о. Шатура.

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