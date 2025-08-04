Жители деревень Дергаево, Левкино, Андреево и Аверкиево отпраздновали Дни деревни в Павловском Посаде

В прошедшие выходные в Павлово-Посадском муниципальном районе с большим энтузиазмом прошли торжества, посвященные престольным праздникам таких деревень, как Дергаево, Левкино, Андреево и Аверкиево.

Особую ценность празднику придавали те, кто своим трудом и заботой способствует процветанию этих небольших населенных пунктов. Заместители главы округа, Светлана Аргунова и Владимир Шевелин, вручили заслуженные награды.

В Дергаево благодарностью Московской областной Думы был отмечен Олег Владимирович Денисов, староста деревни, за его активное участие в общественной жизни, а Ольга Николаевна Гусенкова получила благодарственное письмо «Успех V Единстве поколений» за вклад в развитие межпоколенческих связей.

В Левкино вручили благодарственные письма «Успех V Единстве поколений»: Аксане Михайловне Романовой, старосте деревни, за активную общественную деятельность; Людмиле Ивановне Романовой – за участие в организации сбора необходимой помощи; Екатерине Вадимовне Шалыгиновой, супруге участника СВО Павла Анатольевича Шалыгина; Ладе Леонидовне Никулиной – за помощь в сборе гуманитарной поддержки.

В Андреево благодарностью Московской областной Думы были награждены: Татьяна Вячеславовна Ковалева и Алексей Иванович Ковалев – за значительный вклад в развитие деревни. Также благодарственными письмами «Успех V Единстве поколений» были отмечены: Сергей Владимирович, староста деревни, за его активную работу; Светлана Викторовна Романова, Олег Борисович Цапурин и Елена Николаевна Ерохина – за их участие в жизни деревни.

В Аверкиево благодарностью Московской областной Думы были удостоены Ольга Владимировна Фокина и Роман Викторович Фокин – за их активную жизненную позицию, Вера Евгеньевна Деменчук – за помощь в организации сбора гуманитарной помощи, а Вера Сергеевна Казакова, староста деревни, получила благодарственное письмо «Успех V Единстве поколений».