Жители деревни Крупино отметили престольный праздник в Павловском Посаде

Одним из ключевых событий стало празднование в деревне Крупино, где местные жители собрались вместе, следуя многолетней традиции. В этот солнечный июльский день чествовали тех, кто внес значительный вклад в развитие родного края.

В рамках торжеств состоялось награждение жителей деревни. Благодарственные письма от Московской областной думы были вручены Татьяне Ивановне Потаповой, матери военнослужащего Алексея Николаевича Потапова, Елене Юрьевне Точилиной за активное участие в организации сбора гуманитарной помощи и Ольге Алексеевне Широковой за активную общественную деятельность.

Также почетными грамотами «Успех V Единство поколений» были отмечены: Людмила Анатольевна Слесарева, мать военнослужащего Дениса Юрьевича Слесарева, Елена Геннадьевна Берева, мать Александра Егоровича Бирева, Юрий Иванович Смирнов, отец Романа Юрьевича Смирнова, Алексей Анатольевич Суслов, староста деревни Крупино, Ольга Михайловна Суслова за помощь в сборе гуманитарной помощи.

Деревня Крупино имеет богатую историю. Изначально она называлась Малахова и впервые упоминается в переписной книге 1646 года как «…деревня Малахова, а также Крупино, где проживает 4 двора». В конце XVIII века деревней владела Екатерина Александровна Леонтьева, урождённая Румянцева. Согласно архивным документам того времени, в деревне Крупино было 13 дворов и 64 десятины 65 саженей земли. В 1749 году деревня перешла по наследству племяннику Екатерины Александровны, графу Сергею Петровичу Румянцеву.

Именно при графе Румянцеве в деревне зародилось металлопроизводство. Местный крестьянин К. С. Русаков основал кузницу, где изготавливались пуговицы и другие металлические изделия. В 1833 году братья Большаковы открыли медно-литейное предприятие. Их продукция получила высокую оценку и была удостоена серебряной медали на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года. В том же году была основана шелкопрядильная и ткацкая фабрика Русаковых, которая к началу XX века обеспечивала работой более 200 человек.

В 1859 году в деревне Крупино насчитывалось 52 двора, в которых проживало 217 мужчин и 215 женщин. В 1910 году жители получили доступ к знаниям благодаря новой библиотеке.

После революционных событий фабрики Русаковых были национализированы и впоследствии преобразованы в арматурный завод. В 1930 году в деревне был создан колхоз. С 1945 года здесь работала областная сельскохозяйственная школа полеводов, которая в 1951 году была переименована в областную школу механизации сельского хозяйства. Последующие годы ознаменовались многочисленными переименованиями учебного заведения: училище механизации № 17 (1954), сельское ПТУ № 8 (1963), спецучилище (1968–1980), СПТУ № 14 (1980–1984) и, наконец, СПТУ № 69 (с 1984 года по настоящее время). За более чем пятидесятилетнюю историю учебного заведения было подготовлено более шести тысяч специалистов для различных отраслей экономики.