Жители Дьяконово Талдомского района обновили деревянный настил к роднику

Местные активисты вышли на субботник при поддержке депутата Московской областной Думы Александра Орлова. В нем также приняли участие члены «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» и территориальный руководитель Геннадий Тодирец.

Родник у деревни Дьяконово широко известен среди местного населения. Здесь можно набрать по-настоящему чистой и целебной воды. Правда, в последнее время это стало сложнее сделать из-за старого и сгнившего деревянного настила. Долгое время он служил подходом к роднику, но сейчас он пришел в негодность и требовал замены.

Участники субботника решили обновить его и расчистить тропинки. С этого момента туристы и местные жители смогут без проблем набрать кристально чистой талдомской воды. Новый настил куда безопаснее и удобнее для подхода к роднику.

«Для нас важно делать все возможное, чтобы люди понимали — власть работает», — подчеркнул территориальный руководитель Геннадий Тодирец.

Также он отметил, что просьбы и нужды жителей оперативно принимаются во внимание.