Жители Домодедово вступились за учителя, обвиненного в домогательствах

Жители Домодедово вступились за учителя, которого ранее задержали по подозрению в домогательствах и избиении школьников. Об этом сообщает «Российская газета» .

Так, родители учеников и учителя создали петицию с требования освободить педагога Барыбинской школы. Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник, ее подписали 159 человек.

«Этот педагог всегда славился своей приверженностью принципам честности и качества образования», - говорится в петиции.

По информации «РГ», задержан Иван Коркин. Он преподает ОБЖ и занимает должность заместителя директора. В прошлом мужчина отслужил в армии 25 лет, после чего начал работать с детьми. В школе сначала преподавал физкультуру, затем — ОБЖ, после этого занял административную должность. В последнее время на него начали поступать жалобы от учащихся. Сообщалось, что учитель избил школьника за неформальную внешность. По данному факту СК проведет проверку. Также ведется расследование по делу о совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы.