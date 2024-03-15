Жители Дубны присоединились к Всероссийской акции «Всей семьей - на выборы»

В Московской области стартовало трехдневное голосование по выборам президента России. Жители городского округа Дубна показали высокую явку уже в первые часы, при этом многие приходили целыми семьями.

Дубненцы стали участниками акции «Всей семьей - на выборы», которая проходит по всей России. Люди, оставившие свой голос, стали публиковать в социальных сетях тематические хештеги #всейсемьейнавыборы. На снимках родственники, друзья и семейные династии. Каждый выразил свою гражданскую позицию, а заодно получил массу положительных эмоций.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

Отметим, что в рамках проекта «Всей семьей» разыгрываются 100 тысяч призов. По правилам, граждане приходят в избирательные пункты голосовать, а заодно делают общее семейное фото на фоне участка. Снимок должен быть опубликован под указанным выше хештегом.