Жители Дубны присоединились к Всероссийской акции «Всей семьей - на выборы»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
В Московской области стартовало трехдневное голосование по выборам президента России. Жители городского округа Дубна показали высокую явку уже в первые часы, при этом многие приходили целыми семьями.
Дубненцы стали участниками акции «Всей семьей - на выборы», которая проходит по всей России. Люди, оставившие свой голос, стали публиковать в социальных сетях тематические хештеги #всейсемьейнавыборы. На снимках родственники, друзья и семейные династии. Каждый выразил свою гражданскую позицию, а заодно получил массу положительных эмоций.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Отметим, что в рамках проекта «Всей семьей» разыгрываются 100 тысяч призов. По правилам, граждане приходят в избирательные пункты голосовать, а заодно делают общее семейное фото на фоне участка. Снимок должен быть опубликован под указанным выше хештегом.