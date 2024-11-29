Жители Дубны смогут бесплатно посмотреть «Шоу чемпионов» Ильи Авербуха

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров в эфире местного канала рассказал об открытии нового катка и проведении захватывающего шоу известных фигуристов.

Начало декабря станет праздником для жителей наукограда: на Молодежной поляне откроется каток, который станет местом притяжения для любителей активного отдыха.

На этом сюрпризы не закончатся. Глава округа объявил, что 13 декабря на катке пройдет легендарное шоу Ильи Авербуха.

Организовать мероприятие удалось благодаря содействию регионального Министерства культуры и туризма, а также реализации губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Самое приятное, что посмотреть на звезд фигурного катания можно будет совершенно бесплатно.

«Такие бесплатные ледовые представления с участием звезд фигурного катания организуются в подмосковных парках, и теперь, благодаря созданию открытого катка, Дубна присоединилась к числу городов-участников», — отметил Максим Тихомиров.

Шоу обещает стать одним из самых ярких событий в Дубне текущей зимой. Помимо этого запланировано множество других мероприятий, которые сделают сезон интереснее и ярче для жителей и гостей округа.

Отметим, что на шоу Ильи Авербуха будет действовать возрастное ограничение 6+.