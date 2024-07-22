Жители Дубны смогут получить подарки за проверку здоровья в День города

Самый масштабный Городок здоровья пройдет в г.о. Дубна 27 июля. У жителей будет возможность не только проверить разные показатели здоровья, но и выиграть призы.

Приемы развернутся в парке Семейного отдыха и Сквере ветеранов на День Дубны. Желающие смогут бесплатно пройти приемы у терапевтов, кардиологов, гинекологов, стоматологов, хирургов, физиотерапевтов и других специалистов. Для многих это станет удобной возможностью пройти ряд обследований в один день.

В ходе мероприятия можно будет изучить особенности своего физического строения, пройти дерматоскопию, измерить вес, уровень глюкозы и холестерина. Включено УЗИ, проверка сердца, печени, вен ног, щитовидки, плотности костной ткани и многое другое.

Одними из самых приятных процедур на празднике здоровья станут акупунктурный массаж и массаж позвоночника с помощью микротоков. Также всех посетителей порадуют угощениями. Предусмотрены и особые бонусы: полезные призы и подарки. Их можно получить после полной проверки здоровья или при участии в лотерее.Презенты в основном спортивного плана: велосипед, самокат, скейтборд, футбольный, волейбольный или баскетбольный мячи, скакалка, набор для тенниса, гантели и многое другое. Билеты на теплоход достанутся самым активным участникам Городка здоровья.