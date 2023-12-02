Жители двух сел на западе Украины отказались от сноса памятников советским солдатам

Как оказалось, далеко не все украинцы поддерживают идею десоветизации и полного разрыва со своим прошлым.

Жители деревень Загорье-Кукольницкое и Кинашев, которые находятся в Ивано-Франковской области, не захотели сносить памятники, которые находятся в этих населенных пунктах. Монументы посвящены воинам Красной Армии. Об этом сообщил Ярослав Коретчук, глава «Областного музея освободительной борьбы имени Бандеры».

«Жители сел говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН* и УПА*», - возмутился он в одной из социальных сетей.

Коретчук заявил, что у него случился полный разрыв шаблонов от такого шага. После этого он стал лучше понимать отказ жителей южных и восточных регионов от десоветизации своих населенных пунктов.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.