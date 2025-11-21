Жители Егорьевска оценят: «Технический сад» и сквер в 6-м микрорайоне преобразят в 2026 году

В Егорьевске утвердили план масштабного благоустройства на ближайшие годы. На заседании Совета депутатов сообщили, что в 2026 году начнутся работы сразу на нескольких ключевых территориях.

Главные проекты — обновление «Технического сада» и сквера в 6-м микрорайоне. По первому объекту уже создана концепция, вдохновленная атмосферой книг о Гарри Поттере. Здесь планируют оборудовать зоны отдыха, беседки, спортивные площадки и большую кольцевую прогулочную дорожку. Сквер стал победителем голосования на портале «Городская среда», собрав около 10 тыс. голосов жителей.

В 6-м микрорайоне заменят покрытия на дорожках, установят пандусы, обновят детскую и спортивную площадки, появится зона для настольного тенниса, новое освещение, лавочки и видеонаблюдение. Пройдет комплексное озеленение.

Еще одним крупным объектом станет набережная реки Гуслицы — победитель Всероссийского конкурса лучших проектов городской среды. На территории в 2,5 га создадут тематические площадки и пирсы, оформленные с учетом культурного кода города. Ожидается, что новая набережная привлечет и туристов благодаря близости исторической мануфактуры Хлудовых.

Дополнительно город готовит документацию для благоустройства пешеходной зоны проспекта Ленина, бульвара Гагарина, а также рассматривает включение в региональную программу сквера в селе Починки и зоны отдыха в Рязановском.