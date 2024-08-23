Жители Ейска взыскали с Минобороны компенсацию ущерба от падения Су-34

Не менее шести семей из Ейска Краснодарского края подали исковые заявления в суд, потребовав от Минобороны РФ компенсации нанесенного падением истребителя Су-34 на их многоэтажный дом в октябре 2022 года ущерба.

Как пишет «Коммерсант», в ответчики призван гвардии бомбардировочный авиационный Млавский полк ВС РФ.

«В Ейский суд Краснодарского края подано шесть заявлений жильцов, на чей дом рухнул самолет Су-34. Ответчиком выступает гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк в лице ФКУ „Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа“ Минобороны», — приводится в публикации издания.

Отмечается, что к настоящему времени три иска были удовлетворены судебными инстанциями. Минобороны РФ обязали вернуть пострадавшим стоимость имущества, а также компенсировать нанесенный моральный вред (суммарно от 236 тыс до 935 тыс рублей).

В число стоимости уничтоженного имущества также включены автомобили. Слушания по остальным исковым производствам продолжаются, уточнило издание.