Жители Екатеринбурга устроили столпотворение в отделе полиции

В Екатеринбурге наблюдался ажиотаж возле отделения полиции на улице Фрунзе, что было вызвано желанием граждан получить новые паспорта. Информация об этом инциденте появилась на местном новостном ресурсе Е1.RU.

По словам одной из жительниц города, она пришла для оформления документов на смену фамилии в своем паспорте. Как отметила горожанка, уже через короткое время после открытия, она оказалась в очереди под номером 33.

Согласно информации, предоставленной Е1.ru, неудобства для посетителей связаны с отсутствием возможности предварительной записи или получения талонов. Жителям приходится ожидать в порядке живой очереди. Выяснилось, что отделение работает в ограниченном режиме: всего 1,5-3 часа в будние дни, за исключением четверга, а также в первую и третью субботы каждого месяца.

В управлении МВД по Екатеринбургу сообщили о планах внести изменения в расписание приема граждан.

