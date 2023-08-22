Жители Электростали собрали необходимые вещи для школьников Донбасса

В субботу, 19 августа, в городском округе Электросталь прошла важная акция «Доброе дело».

В рамках мероприятия жители округа собрали самые нужные вещи для школьников Донбасса.

В городе было организовано сразу три точки, куда было можно принести помощь. Жители активно несли рюкзаки, тетрадки, ручки, линейки, карандаши, краски и другую канцелярию.

«Каждый родитель знает, что подготовка к школе отнимает значительную долю семейного бюджета. Уверена, что все это пригодится ребятам во время учебного процесса в школах Донбасса», – отметила глава городского округа Электросталь Инна Волкова.

Глава муниципалитета также поблагодарила за работу волонтеров, которые оказали большую помощь в организации сбора.