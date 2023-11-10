Жители Электростали встретились с художницей Алевтиной Савватеевой

«Получился увлекательный разговор о прошлом, настоящем и будущем. Алевтина представила свой графический роман по мотивам поэмы Твардовского „Василий Теркин“, поделилась идеей создания, источником вдохновения и своей личной историей», — рассказали в администрации городского округа Электросталь.

Художница рассказала, что в подготовке проекта принимала участие дочь Александра Трифоновича. Каждая страница графического романа продумана до мельчайших деталей, а сюжет передан через яркие иллюстрации.

Напомним, «Василий Теркин», появившийся в газете 1942 года и дописанный в самом конце войны, в марте 1945, стал другом и голосом поколений. Чтобы переложить историю в графику, художница проделала огромную работу. Каждый образ в романе пронизан духом того времени.

Работа Алевтины особенно придётся по душе детям. Теперь читатели смогут взглянуть на великое произведение по новому.