Жители Энгельса просят СК организовать для главы района экскурсию в «депутатскую» котельную

Жители Энгельса Саратовской области в отчаянии обратились с видеообращением напрямую к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Поводом стала затяжная коммунальная катастрофа: в нескольких многоквартирных домах города с 13 января отсутствует стабильное отопление и горячая вода. Температура в квартирах, по словам горожан, падала до 13-15 градусов.

Поставщиком проблемных услуг выступает компания ООО «Теплоресурс», которую жители прямо связывают с депутатом Госдумы от «Единой России» Андреем Воробьевым. В своем обращении жители подробно излагают суть претензий. Они считают, что компания допустила к эксплуатации изношенное и аварийное оборудование.

«При нормативе опрессовки в 10 атмосфер, приблизительно, такие гнилые трубы, как у нас в Энгельсе... могут разнестись просто в клочья. По всей видимости, проверка систем у нас проводилась формально», — заявили они, прося СК провести экспертизу и установить, кто подписывал фиктивные акты готовности к зиме.

Отдельный блок вопросов касается многомиллионных долгов «Теплоресурса» перед поставщиками. На момент 18 декабря 2025 года только задолженность за газ составляла 132 миллиона рублей, а в арбитражный суд уже поданы иски от «Водоканала» и «Саратовэнерго».

«Кто мог у нас допустить ООО "Теплоресурс" к обслуживанию домов с такими задолженностями?» — спрашивают жители.

Кульминацией обращения стало эмоциональное требование к главе СК привлечь к ответственности местную власть, в частности, главу Энгельсского района Максима Леонова. Одна из жительниц, Карина Галайко, заявила: «Он пришел сюда работать, а не просто отсиживать вот это место свое… Пусть он выходит, встречается с этими „теплоресурсниками“, смотрит, что у него здесь вообще творится». Финальной просьбой жителей стала необычная формулировка: они надеются, что Александр Бастрыкин поспособствует тому, чтобы главу района доставили в «депутатскую» котельную для личного ознакомления с ситуацией.