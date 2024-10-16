Жители Фрязино получили медпомощь в День здорового сердца

Мероприятие состоялось в подразделении им. Гольца Щелковской больницы во Фрязино. Оно было посвящено поддержанию сердечно-сосудистого здоровья и профилактике возможных заболеваний.

День здорового сердца прошел во Фрязинском подразделении им. Гольца Щелковской больницы. Более 40 человек, пришедших туда, смогли проверить состояние самой главной мышцы в организме и пройти консультацию с врачом.

Для этого на мероприятии трудились 3 высококвалифицированных кардиолога. Они осмотрели каждого пациента и оказали им всю необходимую медицинскую помощь. Такое комплексное обследование помогает выявить неприятности на ранних стадиях для предотвращения развития серьезных проблем со здоровьем.

В первую очередь в него входила процедура электрокардиографии (ЭКГ) — с нее и начинался любой прием. Без использования этого диагностического инструмента сложно дать достоверную оценку работе сердца. С полученными результатами жителей Фрязино отправляли к кардиологу, чтобы врач расшифровал их и рассказал о дальнейших действиях.

Кроме того, в День здоровья сердца некоторым пациентам предлагали сдать анализ крови на уровень сахара, гликированный гемоглобин, липидный профиль и гормоны щитовидной железы. Как правило, это было необходимо только в крайнем случае — при малейших подозрениях у специалиста на наличие проблем с сердечно-сосудистой системой.

Заведующая поликлиники Анжелика Веселова подчеркнула важность своевременного медицинского вмешательства в подобных ситуациях. По ее словам, в тот день на обследование пришел пациент, у которого обнаружили риски во время расшифровки ЭКГ. Тогда мужчину отправили на эхокардиографию, где удалось исключить возможность серьезных заболеваний.

Конечно, это стало хорошей новостью для фрязинца. Несмотря на это, он, как и многие другие пациенты, получил в тот день индивидуальные рекомендации по наблюдению за состоянием организма и ведению здорового образа жизни. Вдобавок ко всему, проверить можно было не только сердце — в соседнем кабинете проходила диспансеризация.

Для тех, кто откладывал заботу о себе в долгий ящик, это послужило отличной возможностью стать здоровее уже сейчас. Тем более, что оценка состояния сердца и организма в целом проходила в удобном формате, что в очередной раз доказывает стремление врачей к оказанию качественной медицинской помощи.