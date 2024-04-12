Жители Фрязино поучаствовали в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО

Акции «Доброе дело» в Подмосковье исполнилось два года. За это время волонтеры и неравнодушные граждане собрали тысячи посылок в помощь участникам спецоперации.

В честь этого в округах области проводят единый день сбора помощи, в том числе аналогичную полезную акцию запустили во Фрязино.

Благодаря общим усилиям после запуска акции «Доброе дело» в регионе удалось собрать на Донбасс 143 рейса с гуманитарной помощью, или 5,65 тыс. тонн вещей, которые нужны участникам СВО.

По всей области работают более 80 пунктов сбора помощи. Действуют они и во Фрязино, куда помочь приходят неравнодушные граждане. Среди них школьники, студенты, общественные объединения, волонтеры, и обычные активные жители. Все они помогают плести сети, браслеты жизни, изготавливают окопные свечи, шьют одежду, пишут письма и создают открытки. Всю помощь и нужные вещи посылают солдатам и семьям Донбасса.

Жители Фрязино активно приняли участие в едином дне сбора помощи защитникам,который прошёл на базе ДК «Исток».