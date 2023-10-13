Жители Германии раскритиковали Бербок за плохую организацию вывозных рейсов из Израиля

Анналена Бербок отвергла все претензии к организации авиарейсов, которыми немцев вывозили из Израиля после начала боевых действий. Она заявила, что были лишь отдельные случаи, на которые поступили жалобы. Всю ответственность за хаос во время таких рейсов она возложила на авиакомпанию Lufthansa, которая выполняла полеты.

Читатели издания Die Welt возмутились такой реакцией главы внешнеполитического ведомства. Они назвали «отдельным случаем» саму Бербок. Люди стали спрашивать, что же должно произойти, чтобы министр наконец освободила свой пост.

«Она даже не может сразу организовать полеты. В каком сумасшедшем доме мы живём?», - высказались некоторые.

Помимо этого часть люди выражала удивление, что у нынешнего правительства еще хоть что-то работает и достигает хотя бы минимального успеха.