Жители Горетова с размахом отпраздновали 620-летие любимой деревни

В Горетово в Можайском г.о. отпраздновали 620-летие любимой деревни на свежем воздухе, где насладились концертом, народными гуляниями и мастер-классами.

Традиционно жители Горетово отмечают праздник в день Святой Троицы, так как это связано с появлением местного Троицкого храма. Согласно архивам, духовное место появилось в июне 1404 года. Место историческое, имеющее популярность среди гостей округа. Они посещают храм, сохранившийся барский дом с колоннами на берегу Москвы-реки и другие места, пропитанные духом истории.

Жители деревни собрались на площадке перед местным ДК, где местные работники культуры подготовили яркий праздник. Член местного политсовета партии «Единая Россия», депутат Совета депутатов МГО Михаил Валутов поздравил горетовцев от себя и от лица главы округа Дениса Мордвинцева, а также председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой. Теплые слова сказала и начальник Горетовского территориального отдела администрации Ольга Казарина.

На сцене во время празднования выступили вокальный ансамбль «Ивушка» и коллектив «Малиновка». Показали номера и юные таланты: перед горетовцами выступил вокальный коллектив «Улыбка» и танцоры «Отражения». Звучали и песни отдельных артистов. Например, на празднике выступила солистка Дзержинского Дома культуры Ирина Гайдук, а также Маргарита и Лилия Казарины, две сестры, приехавшие на лето к бабушке.

Под руководством Ольги Рычковой провели мастер-классы. Жители сами создавали памятные сувениры. Также работала выставка «Мир чрезвычайных ситуаций» из фотографий и документов, которую заботливо собрал и подготовил руководитель проекта по сохранению памяти героического труда Можайских пожарных Сергей Дерунов. Выставку приурочили к 10-летию открытия современного пожарного депо в Горетове.

Жители деревни и гости праздника остались в восторге от мероприятия, где получили множество положительных эмоций, насладились концертами, танцами и остальной праздничной программой. Это мероприятие горетовцы запомнят надолго.