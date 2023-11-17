Жители городского округа Электросталь увидели старые снимки города

Глава городского округа Электросталь Инна Волкова опубликовала снимки местного фотографа Сергея Александровича Вязенкина, сделанные в 1984 году.

На фото – демонстрация на главной площади, посвященная Дню Октябрьской революции. Заметно праздничное оформление улиц, также производят впечатление стройные ряды участников демонстрации, которые несут флаги, транспаранты и шары.

На трибунах у ледового дворца спорта «Кристалл» - городское и партийное руководство, комсомольские и профсоюзные лидеры, передовики, почетные гости.

Инна Волкова отметила, что, возможно, кто-то из жителей городского округа Электросталь найдет на фотографиях себя.

Кстати, хотя этот праздник давно не отмечается, традиция шествия предприятий сохраняется до сих пор.