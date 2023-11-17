Жители городского округа Электросталь увидели старые снимки города
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Глава городского округа Электросталь Инна Волкова опубликовала снимки местного фотографа Сергея Александровича Вязенкина, сделанные в 1984 году.
На фото – демонстрация на главной площади, посвященная Дню Октябрьской революции. Заметно праздничное оформление улиц, также производят впечатление стройные ряды участников демонстрации, которые несут флаги, транспаранты и шары.
На трибунах у ледового дворца спорта «Кристалл» - городское и партийное руководство, комсомольские и профсоюзные лидеры, передовики, почетные гости.
Инна Волкова отметила, что, возможно, кто-то из жителей городского округа Электросталь найдет на фотографиях себя.
Кстати, хотя этот праздник давно не отмечается, традиция шествия предприятий сохраняется до сих пор.
«У наших горожан также каждый год есть возможность выйти на главную площадь с колонной своего родного предприятия в День города, который мы отмечаем в сентябре», - отметила глава городского округа Электросталь.