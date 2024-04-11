Жители городского округа Клин в качестве способа получения нового жилья выбирают сертификаты

Администрация городского округа Клин провела ряд встреч с собственниками квартир в МКД, которые были официально признаны аварийными после 1 января 2017 года. Во время собраний жителям подробно объясняли, как получить субсидию на приобретение жилых помещений, то есть оформить жилищный сертификат. Людям также рассказывали, кто имеет право на субсидию, как можно распоряжаться средствами сертификата.

Путем предоставления жителям сертификата будет расселено 21 жилое помещение общей площадью 1 024,34 кв.м. Такой способ выбрали 60 человек. Каждый горожанин вправе самостоятельно решать, как распоряжаться сертификатом. Предложено два варианта.

Во-первых, можно выбрать квартиру с целью приобретения. Ограничений по выбору нет. Это может быть как новостройка, так и вторичный рынок. Во-вторых, горожане вправе потратить средства на строительство собственного дома.

Расселение аварийного жилья в Подмосковье проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2024 году в городском округе Клин будет расселено 758 граждан, 8,8 тыс. кв.метров, 192 помещений, признанных аварийными.