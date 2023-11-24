Жители городского округа Коломна смогут поздравить бойцов с Новым Годом

Приближается Новый Год, и жители городского округа Коломна имеют возможность поздравить с праздником участников спецоперации, которые находятся на передовой.

В учебных заведениях города Озеры городского округа Коломна с 22 по 27 ноября будет проходить акция «Фронтовая открытка». Участие в ней могут принять школьники, воспитанники детских садов, их родители и педагоги. Для этого нужно написать письмо бойцу и своими руками сделать открытку с добрыми пожеланиями. Открытки вместе с партией помощи передаст бойцам депутат Госдумы Александр Коган, отправка из городского округа Коломна запланирована на 28 ноября.

Депутат подчеркнул, что сейчас наши бойцы выполняют долг перед страной, проявляя героизм и мужество.