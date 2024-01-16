Жители Городского округа Пушкинский получили незабываемые эмоции на концерте академического хора «Осанна»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
В Пушкино под руководством художественного руководителя Тамары Закутской прошел концерт народного коллектива Академического хора «Осанна», приуроченный праздникам Рождества Христова и Крещения Господня.
В Доме культуры «Пушкино» собралось настолько много людей, что свободных мест не осталось. Тамара Закутская рассказала, что для зрителей было исполнено пять новых композиций. Не обошлось без известных и любимых публикой классических и светских произведений.
Программу выступления составляют хормейстер, концертмейстер и художественный руководитель. Каждый раз она новая.
Руководитель хора Тамара Закутская отметила, что исполнять сложные композиции с легкостью получается исключительно благодаря профессионализму вокалистов.
Творческая жизнь «Осанны» проходит активно. В Коломне солисты посетили Московский областной открытый хоровой конкурс «Свешников и современность». На фестивале-конкурсе «Сила веры» хор стал лауреатом первой премии. В ближайшее время анонсировано выступление в Красноармейске.