Жители городского округа Воскресенск остались в восторге от Фестиваля красок

В городском округе Воскресенск состоялось одно из самых ярких и запоминающихся событий этого лета — Фестиваль красок #Zolotovofest2024. К слову, в этом году он прошел уже 11 раз.

Его с нетерпением ждали как взрослые, так и дети. Оказалось, что не зря, ведь он подарил уйму положительных эмоций, которые будут жить в памяти до следующего Фестиваля.

В этот раз на карьер Голубое озеро деревни Золотово приехало свыше 500 человек. Жители Москвы, Люберец, Раменского, Воскресенска и других населенных пунктов Подмосковья встретились на одной площадке, чтобы провести этот день незабываемо.

Среди гостей и участников концертной программы были семьи и целые поколения семей. А 2024 год, к слову, как раз объявлен Годом семьи по указу президента Владимира Путина. Родители с детьми выступали на сцене и заряжали всех присутствующих хорошим настроением.

Зрители танцевали под зажигательную музыку и участвовали в различных интерактивах. За организацию мероприятия можно смело поблагодарить команду МУ «Культурно- досуговый центр». Ее участники постарались на славу, чтобы сделать этот день непохожим на все остальные — по-настоящему ярким и красочным!