Жители Херсона продают жилье за копейки

Жители Херсона и пригорода активно продают жилье и бизнес, причем по низким ценам. Об этом сообщает РИА Новости.

Например, комнату в коммунальной квартире в Херсоне можно приобрести всего за 186,7 тысячи гривен (359 тысяч рублей), а «однушка» обойдется в 290 тысяч гривен (559,7 тысячи рублей). Двухкомнатная квартира продается за 435,7 тысячи гривен (840 тысяч рублей).

Доля в доме в Хермоне выставлена на продажу за 269,7 тысячи гривен (520,5 тысячи рублей). Газифицированный дом с земельным участком 40 соток можно купить за 298,7 тысячи гривен (576,4 тысячи рублей).

Кофейный бизнес с 18 точками в Херсоне собственник готов продать за 500 тысяч гривен (965 тысяч рублей). За 145 тысяч гривен (280 тысяч рублей) можно приобрести ларек, а 356,8 тысячи гривен (688,6 тысячи рублей) продается магазин в подвале.

Ранее сообщалось о том, что Москва может обсудить возврат Киеву подконтрольных территорий.