Жители Херсонской области вакцинированы от инфекций из-за крушения Каховской ГЭС

Чуть менее 1 тысячи человек получили свою вакцину от заболевания различными инфекциями. Эта мера была предпринята после аварии, случившейся на Каховской гидроэлектростанции, о чем пишет RT

Региональное Министерство здравоохранения в Херсонской области сообщило, что, начиная с 12 июня, удалось вакцинировать более 900 человек. Среди них насчитывается не менее 30 детей.

Там же осуществляют работу целых четыре пункта вакцинации. Стационарные пункты вакцинируют жителей Херсонской области от дизентерии Зонне, брюшного тифа и вирусного гепатита А.

Как известно на данный момент, по итогам аварии на гидроэлектростанции насчитывается порядка 25 погибших. Ранее сообщали, что 8 000 жителей эвакуировали с затопленных местностей, расположенных по уровню ниже, чем разрушенная ГЭС.