Жители Химок смогут отпраздновать День рождения Деда Мороза

В эту субботу в подмосковных Химках состоится праздник в честь Дня рождения Деда Мороза, мероприятия пройдут в городских парках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, в парке Толстого для посетителей подготовят анимационную программу с зимними героями, детское караоке «Новогодние пластинки» и мастер-класс «Рождественские календари». Кроме того, жители и гости округа смогут поиграть в снежные игры, послушать «Философию гнома Зимушкина» и принять участие в квесте «Кто такой этот Дед Мороз» в зоне отдыха «Экоберег». Отдельные мероприятия проведут в парке «Дубки». Там пройдут театрализованная программа «Котик Федотик и Баба яга», мастер-класс по изготовлению новогодних гирлянд, новогодняя ярмарка и зимние старты. Кроме того, праздничную программу подготовят в парке имени Величко и парке «Подрезково».