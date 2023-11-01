Жители Химок стали лидерами Подмосковья по количеству знаков ГТО

Ребята из Химок заняли первое место в Подмосковье по количеству значков ГТО. За последние девять месяцев награду получили более двух с половиной тысяч горожан.

Среди представителей городского округа Химки 1819 золотых значков ГТО, 661 серебряных и 344 бронзовые.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, абитуриенты активно пользуются возможностью сдать нормативы и получить дополнительные баллы при поступлении. В Московской области для этого работает более 60-ти центров, где фиксируют результаты.

Что касается городского округа Химки, то сдать нормативы можно в спорткомплексе «Арена Химки».