Жители и гости Подмосковья совершили свыше 15 млн поездок на арендованных электросамокатах

Свыше пятнадцати миллионов поездок на электросамокатах совершили жители и гости Подмосковья с начала сезона кикшеринга, который стартовал в конце марта, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего поездок пришлось на первый месяц лета. Самое короткое расстояние за одну аренду составило всего километр, а максимальное — семьдесят пять километров. Наиболее активно самокатами пользовались в одиннадцати округах региона, в том числе в Люберцах, Химках, Щелково, Королеве, Долгопрудном, Мытищах и Красногорске, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В среднем продолжительность аренды составляет десять минут — таким образом, СИМ чаще пользуются для поездок на короткие расстояния от или до метро, МЦД или железнодорожных станций», — отметил глава областного Минтранса.

В ведомстве напомнили, что в Подмосковье доступно к аренде более двадцати восьми тысяч электросамокатов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты «Мострансавто» вышло 350 новых автобусов.