Жители и гости Пушкино высоко оценили праздник «Ледяное искусство»

В Пушкино для гостей и жителей организовали праздник «Ледяное искусство».

Мероприятие состоялось на катке в Центральном парке. Оно получилось ярким и запоминающимся. После разминки, с которой начался праздник, настроение поднялось практически у каждого гостя мероприятия. Тренировка на свежем воздухе под руководством опытных инструкторов предшествовала выступлению фигуристов. Их катание поразило многих грацией и мастерством. Однако на этом сюрпризы для гостей не закончились.

«Это было потрясающе! Фигуристы просто заворожили своим выступлением», — делится эмоциями Наталья Иванова, жительница Пушкино.

Участникам мероприятия предложили проявить фантазию и необычно разукрасить коньки. Многие пары получились по-настоящему оригинальными. Не оставила никого равнодушными и подготовленная развлекательная программа, ориентированная на предпочтения взрослых и юных горожан.