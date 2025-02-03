Жители и гости Пушкино высоко оценили праздник «Ледяное искусство»
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
В Пушкино для гостей и жителей организовали праздник «Ледяное искусство».
Мероприятие состоялось на катке в Центральном парке. Оно получилось ярким и запоминающимся. После разминки, с которой начался праздник, настроение поднялось практически у каждого гостя мероприятия. Тренировка на свежем воздухе под руководством опытных инструкторов предшествовала выступлению фигуристов. Их катание поразило многих грацией и мастерством. Однако на этом сюрпризы для гостей не закончились.
«Это было потрясающе! Фигуристы просто заворожили своим выступлением», — делится эмоциями Наталья Иванова, жительница Пушкино.
Участникам мероприятия предложили проявить фантазию и необычно разукрасить коньки. Многие пары получились по-настоящему оригинальными. Не оставила никого равнодушными и подготовленная развлекательная программа, ориентированная на предпочтения взрослых и юных горожан.
«Я так рад, что смог поучаствовать в декорировании коньков, это было очень весело и познавательно!» — восклицает десятилетний Дима.