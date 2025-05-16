Жители иркутского поселка забили тревогу из-за агрессивной стаи собак

В поселке Киров под Иркутском обострилась проблема с бродячими собаками — за последний месяц зафиксировано два нападения на подростков, пишет Инфо24.

Сообщается, что подросток проходит курс уколов от бешенства после нападения стаи. Еще один школьник получил укус в ногу. Жители опасаются, что нападения могут повториться.

Беременная сельчанка призналась, что вынуждена носить пневматический пистолет для защиты, пока ее муж находится в зоне СВО. Ей страшно выпускать детей на улицу, так как на собак не нашли управу.

Парадоксально, но, как считают жители, источник проблемы — местные зооволонтеры. Они организовали нелегальный приют в заброшенном бараке, куда свозят новых животных. После судебного иска два года назад, когда собаки покалечили девушку, ситуация не изменилась. По словам жителей, активисты продолжают подкармливать стаи.

СК возбудил дело о халатности, прокуратура начала проверку. Жители надеются, что на этот раз власти наведут порядок, пока не случилось новых трагедий.

Ранее сообщалось, что в Шатуре организовали проверку по факту нападения собаки на шестилетнего ребенка.