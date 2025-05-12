В Шатуре организовали проверку по факту нападения собаки на шестилетнего ребенка

В Шатуре проведут проверку по факту нападения собаки на шестилетнего мальчика, которое произошло 9 мая на улице Пионерская. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 20:00, собака породы Алабай выбежала из-под забора частного дома и набросилась на ребенка, который проезжал мимо на велосипеде. Мать и прохожие смогли отогнать животное, это помогло избежать серьезных травм. Мальчику диагностировали ссадины плеча и головы.

Шатурская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Омске бродячая собака вцепилась в лицо ребенка.