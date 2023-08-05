Жители Израиля вновь вышли на антиправительственный митинг

В Израиле продолжаются гражданские протесты против судебной реформы Биньямина Нетаньяху. На 31-й по счету протест вышла сотня тысяч израильтян. Об этом сообщают РИА Новости .

Акция была согласована с местной полицией и состоялась, несмотря на инцидент со стрельбой в центре столицы. В результате этого происшествия погиб один полицейский.

Местное телевидение сообщило, что в столице собралось более ста тысяч местных жителей. На прошлой неделе было почти вдвое больше. Организаторы заявили, что она прошла в 150 локациях всего Израиля.

Периметр проведения митинга был полностью заблокирован от движения. На месте мероприятия были представители полиции и медики.

Местные жители скандировали лозунги против правительства. Организаторы обвинили израильского политика в намеренной провокации кризиса в стране и попытке подрыва верховенства права. Они заявили, что будут и дальше вести борьбу за демократию, находящуюся под ударом из-за правительственной реформы.

Израильский парламент сейчас находится на каникулах, а в сентябре рассмотрит петиции против реформы.