Жители ЯНАО позаботились о чистоте береговой линии озера Хадатаеганлор

Очень важно заботиться о сохранности природы и поддерживать чистоту на природных объектах. В этом поможет программа экотура. Это отличный способ провести время с пользой не только для окружающей среды, но и для себя, своего будущего и детей, которые будут в нем жить.

Стало известно, что ямальцы очистили берег озера Хадатаеганлор от старых деревянных, а также железных конструкций. Там же удалось оборудовать несколько дровяников. Одна часть мусора уже была утилизирована, другую же начнут вывозить поэтапно. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

В пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили о том, что уборка территории природного парка под названием «Ингилор» стала частью в программы двухдневного экотура для представителей турбизнеса, сотрудников Агентства по развитию регионального туризма, а также волонтеров.