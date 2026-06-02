Жители юга Москвы сорвали строительство лыжни в Битцевском лесу

Жители юга Москвы добились отмены строительства асфальтированной лыжной трассы с освещением в Битцевском лесу, пишет MSK1.RU . Активисты собирали подписи и писали обращения в органы власти, опасаясь, что проект уничтожит краснокнижных животных и приведет к вырубке деревьев. Чиновники пошли навстречу: работы на природоохранных территориях вестись не будут, а новый лыжный кластер откроют в ноябре 2026 года в Северном Бутово — без ущерба для заповедной природы.

Битцевский лес вздохнул с облегчением. Возмущения защитников природы дали результат — чиновники отказались от планов строить огромную асфальтированную трассу для лыжников с электрическим освещением. Официальное объявление сделала в соцсетях Майя Бучарская, депутат совета депутатов Ясенево.

Весной 2026 года активисты собирали подписи и забрасывали инстанции обращениями. Их главный аргумент: строительство уничтожит уникальную экосистему и погубит редких животных, занесенных в Красную книгу. Проект предполагал прокладку трассы прямо через заповедные участки, что потребовало бы вырубки здоровых деревьев и серьезных земляных работ.

Однако теперь все иначе. По словам Бучарской, работы вообще не будут вестись на природоохранных территориях, объектах культурного наследия и в заповедных зонах. Департамент природопользования дал заключение: привычная жизнь животных, насекомых и растений не изменится. Все вопросы по Красной книге согласованы отдельно.

Что именно изменится в плане? Вместо строительства нового асфальта проведут ремонт существующего покрытия. Новые дорожки отсыплют гранотсевом — отходом от дробления гранитной породы. Крупные здоровые деревья вырубать не собираются, ограничатся санитарной обрезкой и уборкой сухостоя.

Протяженность освещенных участков после модернизации составит 7,5 километра (сейчас там около 7,1 км освещенной трассы). Электричество потянут по уже существующим маршрутам. Крупногабаритная техника в лес не зайдет — работать будут преимущественно на открытых полях и вдоль уже проложенных трасс. А крупные инфраструктурные объекты вынесут за пределы лесной территории, чтобы минимизировать вмешательство в природу.

Новый лыжный кластер, как уточнила Бучарская, откроется уже в ноябре 2026 года в районе Северное Бутово.

Стоит напомнить, что до конца 2024 года Битцевский лес имел статус особо охраняемой природной территории (ООПТ). Затем столичные власти перевели его и еще около 150 природных зон в категорию особо охраняемых зеленых территорий (ООЗТ). Смена статуса, по всей видимости, не помешала защитникам леса отстоять свои права.