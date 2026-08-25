Жители юга Москвы выбирают имена улицам: «Шлюзовой проезд», память о людях и более 10 тыс. голосов

В Южном административном округе Москвы прошла окружная встреча проекта «Улицы Москвы: от номера к имени». Жители районов Донской, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Чертаново Северное и Москворечье-Сабурово предложили названия для семи безымянных и проектируемых проездов. В обсуждении участвовали представители общественных организаций, эксперты по истории и топонимике, а также депутат Госдумы Светлана Разворотнева, передает АГН « Москва ».

Депутат отметила, что за каждым вариантом стоят судьбы людей и память о значимых для горожан местах. В качестве примера она привела Проектируемый проезд № 183 в Нагатинском Затоне, которому предлагают дать имя «Шлюзовой проезд». Название связано с расположенным здесь шлюзом № 10 Перервинского гидроузла и поселком Шлюзы, построенным для сотрудников ГЭС. По мнению Разворотневой, такой топоним органично дополнит водно-инженерную тематику района.

Участники вместе с краеведами и экспертами отобрали варианты, получившие наибольшую поддержку. Все они будут направлены в городскую комиссию по наименованию объектов. Идеи уже поддержали более 10 тыс. человек. Финал проекта намечен на 30 августа, окончательные решения примет комиссия.