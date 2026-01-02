Жители южных городов России третьи сутки сидят без тепла и света в морозы

Жители Майкопа и ряда районов Краснодарского края уже более двух суток находятся в условиях масштабной коммунальной аварии. По данным телеграм-канала Readovka, отсутствие электричества, которое не могут восстановить более 50 часов, привело к коллапсу систем водоснабжения и отопления на фоне сильных морозов.

В Адыгее температура воздуха опустилась до -20 °C, что усугубляет кризис. Население вынуждено добывать воду, растапливая снег, так как насосные станции без электроснабжения не работают. Отопительные системы в многоквартирных домах также остановились.

В социальных сетях жители описывают ситуацию как критическую, отмечая, что, несмотря на усиленный режим работы, коммунальных ресурсов катастрофически не хватает.

Проблемы усугубляются сложными погодными условиями. Обильные снегопады парализовали не только дороги, но и работу спецтехники. Известен случай в Майкопе, когда автокран не смог эвакуировать застрявший автомобиль из-за снежных заносов. Местные власти официально признали нехватку сил у коммунальных служб и обратились к бизнесу и управляющим компаниям с призывом о помощи в расчистке территорий для обеспечения доступа аварийным бригадам.

Ранее сообщалось, что сотни домов остались без водоснабжения на январские праздники.