Жители калужского города пожаловались на компанию агрессивных подростков

В городе Таруса Калужской области компания подростков кошмарит население. Об этом «Газете.Ru» рассказала мама одного из пострадавших мальчиков, которого побили хулиганы.

По словам собеседницы, компания из восьми человек кричала и мусорила, а на замечания реагировала бурно. Одному соседу ребята бросили яйцом в окно. Женщина с сыном пошли проучить хулиганов, но поймать удалось только девочку, которая пожаловалась на происходящее брату. Она заявила, что ее якобы не только хватали за куртку, но и душили.

Старший брат приехал на место и избил сына женщины, которая пыталась проучить хулиганов.

«Так как компания от него ждала «подвига», он исподтишка ударил моего сына в челюсть, кровь сразу брызнула, сын потерял сознание, упал и начал биться в судорогах. Он хотел ударить его еще раз в лицо, но я вцепилась в его руку. Один из парней меня оттолкнул, и они начали уже толпой пинать моего сына ногами на моих глазах, я кричала, что он уже без сознания», — рассказала жительница калужского города.

По словам женщины, мама одного из нападавших работает в городской администрации и состоит в комиссии по делам несовершеннолетних. Попытки разобраться с проблемой привели к ответному заявлению. Пока мама пострадавшего утверждает об избиении сына, сотрудница муниципального учреждения — об угрозах дочери, что жаловалась брату.

Другая жительница Тарусы заявила, что та же 12-летняя девочка также угрожала ее ребенку и вымогала у него деньги за «спокойную жизнь».

Как напомнили журналисты, уже несколько жителей Тарусы пожаловались в соцсетях на компанию агрессивных подростков, которые избивают других детей и обкидывают яйцами окна жилищ и машин. Оценку происходящему дают правоохранительные органы.

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