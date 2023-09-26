Жители Канады резко осудили чествование бывшего эсэсовца в своем парламенте

Они назвали этот случай настоящим позором для демократической страны.

22 сентября в канадском парламенте выступил бывший участник дивизии «Галичина», и депутаты приветствовали его овациями. После этого оказалось, что данное подразделение воевало на стороне Гитлера и отметилось очень многими военными преступлениями. Реакция жителей страны была очень резкой и жесткой.

Они стали комментировать сюжет телепередачи, вышедшей на канале Global News и показавшей некоторые неприглядные факты из жизни нацистского ветерана. Канадцы стали выражать глубокое сожаление тем, что подобное стало возможным. Они также опечалены поведением собственного руководства.

«Это показывает, насколько интеллектуально развиты наши политики», - массово отмечали простые люди.

Канадцы были потрясены тотальным невежеством тех, кто управляет Канадой. По их мнению, те вещи, которые допускает элита, крайне отвратительны.