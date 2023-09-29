Жители Карабаха получат от миротворцев России 12 тонн гуманитарного груза
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В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о том, что мирным жителям Нагорного Карабаха отправили двенадцать тонн гуманитарного груза. Об этом также пишет RT.
Стало известно, что российскими миротворцами было отправлено двенадцать тонн гуманитарного груза. Его получат мирные жители Нагорного Карабаха. Информацией об этом поделилось Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно сообщению ведомства, груз доставили в Степанакерт, город, находящийся в Нагорном Карабахе. Мирные жители получат все необходимое: медикаменты, продовольствие и прочее, что вошло в эти самые двенадцать тонн груза.
Нескольким ранее Дмитрий Песков, являясь секретарем президента России Владимира Путина, заявил, что власти страны с особой внимательностью наблюдают за ситуацией в Нагорном Карабахе.