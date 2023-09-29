Жители Карабаха получат от миротворцев России 12 тонн гуманитарного груза

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о том, что мирным жителям Нагорного Карабаха отправили двенадцать тонн гуманитарного груза. Об этом также пишет RT .

Стало известно, что российскими миротворцами было отправлено двенадцать тонн гуманитарного груза. Его получат мирные жители Нагорного Карабаха. Информацией об этом поделилось Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно сообщению ведомства, груз доставили в Степанакерт, город, находящийся в Нагорном Карабахе. Мирные жители получат все необходимое: медикаменты, продовольствие и прочее, что вошло в эти самые двенадцать тонн груза.

Нескольким ранее Дмитрий Песков, являясь секретарем президента России Владимира Путина, заявил, что власти страны с особой внимательностью наблюдают за ситуацией в Нагорном Карабахе.