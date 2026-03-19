Жители Карелии в ужасе ожидают платежки за коммунальные услуги

Одна из горожанок сравнила счета за свою трехкомнатную квартиру и пришла в ужас: в феврале 2025 года сумма составляла 9 474 рубля, а в феврале 2026 года — уже 13 721 рубль. В семье также оплачивают найм, свет, интернет и вывоз мусора (отдельная статья в 2160 рублей). В итоге общие расходы заметно выросли.

Примечательно, что ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что коммунальные платежи в начале 2026 года выросли всего на 1,7%. Жители Кондопоги на своем примере видят совершенно иную динамику.

Напомним, что с 1 октября в России запланировано очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Для многих семей это означает дополнительную нагрузку на бюджет, особенно на фоне уже произошедшего роста.

Ранее в Государственной думе РФ предложили ограничить оплату ЖКХ размером в 10% от доходов.