«Госуслуги Дом» обновились: теперь можно оплачивать кладовки и парковки

Обновленное приложение «Госуслуги Дом» расширило свои возможности, передает интернет-издание REGIONS. Теперь собственники нежилых помещений в многоквартирных домах —кладовок, парковок, коммерческих площадей — могут оплачивать коммунальные услуги и участвовать в жизни дома через этот сервис.

Для владельцев стали доступны онлайн-собрания, подача заявок в управляющую компанию, передача показаний счетчиков и оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Кроме того, разработчики добавили функцию «гостевой доступ», позволяющую делегировать управление недвижимостью арендаторам или родственникам. Появились «корзина платежей» для удобной групповой оплаты и статус «Переплата», который помогает отслеживать излишне внесенные средства.

В системе ГИС ЖКХ ежемесячно размещается около 250 миллионов платежных документов. Доля корректно заполненных банковских реквизитов достигла 98%, что существенно повышает качество данных и надежность переводов.

Ранее в Государственной думе РФ предложили ограничить оплату ЖКХ размером в 10% от доходов.